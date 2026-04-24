Lutto nel mondo dello sport e in particolare del calcio a Teggiano per la prematura scomparsa di Antonio Magliano. Lo sportivo, che viveva da alcuni anni a Caggiano, il prossimo 30 maggio avrebbe compiuto 57 anni ma un problema cardiaco lo ha strappato all’affetto della sua famiglia.

La notizia della scomparsa di Antonio Magliano ha fatto rapidamente il giro della sua Teggiano dove aveva vissuto e cominciato a muovere i primi passi da calciatore nelle squadre giovanili, come testimonia il cartellino della Figc relativo alla stagione 1983-84 quando era un promettente attaccante della squadra allievi “Li Furbi di Teggiano”, guidata dal tecnico Pierangelo Trezza che lo ricorda con grande commozione: “Era un forte attaccante che dopo le brillanti apparizioni nella squadra giovanile trovò spazio nella squadra maggiore dapprima in Terza Categoria e poi in Seconda Categoria dove, sotto la guida dell’allenatore Giustino Capozzoli, si mise in luce con la sua spiccata vena realizzativa, divenendo punto di riferimento per tutti i compagni che in queste ore piangono la sua scomparsa. Era un elemento che avrebbe potuto certamente far parte di compagini di serie superiori ma poi scelse la via dello studio. Lascia un vuoto in tutti noi che l’abbiamo conosciuto e apprezzato come calciatore e come uomo. Resterà sempre nei nostri cuori. In questo triste momento siamo vicini ai suoi cari”.

Una persona generosa come testimonia il fatto che anche lasciando la vita terrena ha deciso di donare i propri organi.

Antonio Magliano lascia due figli.

Il rito funebre sarà celebrato domenica 26 aprile alle ore 15.30 nella chiesa di “SS. Salvatore” a Caggiano.