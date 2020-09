Luigi D’Elia, 21enne di Teggiano, assistente stylist dei videoclip di Tommaso Paradiso e Achille Lauro

A soli 21 anni il suo nome si può già leggere tra i credits dei video di grandi artisti dell’attuale panorama musicale italiano. Si tratta di Luigi D’Elia, di Teggiano, studente in styling e comunicazione di moda presso l’Accademia di Costume e Moda di Roma.

Luigi ha partecipato all’ultimo progetto di Tommaso Paradiso, ex frontman dei “Thegiornalisti”, come “assistente stylist”. Il suo nome, infatti, figura tra tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del videoclip del singolo “Ricordami”.

Ma è solo l’ultimo lavoro in ordine di tempo nella già avviata carriera del 21enne teggianese.

Nel marzo del 2019 Luigi partecipa ad un workshop sui “Nuovi metodi di comunicazione digitale” e grazie ad un suo intervento dal pubblico viene notato da Francesca Pietrogrande, ex produttrice di “Amici”. Inizia così il suo primo stage presso “Willy The Whale”, agenzia fondata da Stefano De Martino e Francesca Pietrogrande, come assistente di produzione per vari programmi di Real Team, per poi iniziare alcuni lavoro da assistente stylist tra Roma, Milano e Ginevra.

La sua determinazione lo porta nel novembre 2019 sul set del video “1990” di Achille Lauro, al fianco di Nick Cerioni, e su quelli della promo internazionale della seconda stagione della serie Netflix “Baby” e del servizio dedicato alle protagoniste di “Baby”, Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica) all’interno del numero di Ottobre 2019 di Vanity Fair, curati sempre da Cerioni.

“Sono un ragazzo molto determinato e caparbio – si racconta così Luigi -. Nel lavoro mi considero quasi uno stacanovista, ovviamente nel senso buono del termine. Il mondo della moda mi ha affascinato sin da bambino ed è sempre stato il mio sogno poter lavorare in questo settore. Non avrei mai pensato però di riuscire a coronarlo già a 20 anni”.

Non solo assistente, Luigi ha anche diretto il servizio “Santa Manu” pubblicato nel numero di settembre di Hart Magazine Berlino 2020.

“Le mie più grandi ispirazioni sono – ha detto Luigi – Martin Margiela, Lotta Volkov, Paolo Sorrentino, Alexandria Ocasio-Cortez e Raffaella Carrà”.

– Paola Federico –