Lucia Fabio di Vietri di Potenza vince la puntata di “Senti Chi Mangia” con Benedetta Parodi su La7

Partecipazione su La7 al programma “Senti Chi Mangia” con una vittoria per Lucia Fabio di Vietri di Potenza.

Nella qualità di concorrente per la squadra verde, la donna vietrese ha vinto l’avvincente sfida ai fornelli del giovedì preparando al meglio un dessert, una bavarese alla banana.

Il programma è un cooking show condotto da Benedetta Parodi, in onda tutti i giorni, di pomeriggio e in prima serata, su La7.

In ogni puntata una sfida ai fornelli. Il programma vede la partecipazione di due squadre, quella arancione e quella verde. In quest’ultima ha fatto parte la donna vietrese affiancata dallo chef professionista Felix Lo Basso che ha sfidato un altro chef, Eugenio Boer ed un altro concorrente. Due chef con due sfidanti volenterosi ma negati in cucina.

Con l’ausilio degli auricolari e con lo chef posizionato in un altro posto, i concorrenti hanno ricevuto indicazioni per la preparazione del piatto, in questo caso un dessert. Durante il programma sono previste anche delle penalità.

Lucia Fabio è riuscita a realizzare il dolce anche quando è stata inflitta la penalità di cinque minuti senza collegamento audio con il suo chef. A decretare suo il piatto migliore è stato il giudice e critico dell’Espresso, Andrea Graffignani.

Un programma che regala anche momenti simpatici e di risate, in particolare quando diventa difficile il dialogo via auricolari tra lo chef e la concorrente è impegnata in cucina. In questo caso la concorrente vietrese è stata brava a superare anche le difficoltà ed a vincere, portandosi a casa alcuni buoni acquisto per la casa e per l’elettronica.

Al termine della puntata, come da consuetudine, ai fornelli Benedetta Parodi, che ha preparato un piatto recuperando gli ingredienti rimasti durante la sfida, per la serie “Non si butta via niente”.

– Claudio Buono –