Arriva nelle sale cinematografiche il film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol, un testo autobiografico in cui lo scrittore racconta la sua storia e quella di Giovanni, il fratello affetto dalla sindrome di Down.

Nel film, ad interpretare il ruolo di Giacomo da bambino, c’è Luca Morello, giovanissimo talento originario di Teggiano e figlio di Antonio, residente con la famiglia a Vigevano dal 2000 per motivi di lavoro ma particolarmente legato al Vallo di Diano e al suo paese.

Insieme al piccolo Luca attori del calibro di Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Prodotto da Paco Cinematografica, Neo Art Producciones e Rai Cinema, il film, diretto da Stefano Cipani, uscirà il 5 settembre distribuito da Eagle Pictures.

Jack/Luca fin da piccolo ha creduto alla bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato sul fratello Giò: un bambino “speciale” dai superpoteri. Crescendo e rendendosi conto della sindrome del fratello, Jack si vergogna di svelarla agli altri e nega l’esistenza di Giò agli amici e al primo amore. Alla fine sarà importante l’insegnamento che Jack riceverà da Giò e il legame tra i due si rinsalderà al di là di ogni aspettativa.

Continuano, dunque, i successi del giovane Morello che approda adesso sul grande schermo dopo gli esordi in tv tra spot pubblicitari e programmi. Ricordiamo che di recente ha recitato nello spot Kinder Cards e in precedenza in quello sulla sponsorizzazione del gas con l’attrice Cristiana Capotondi, ma anche negli spot per Euronics, per la Fiat 500 L, per il Galletto Vallespluga e in quello che lo ha visto esordire sul piccolo schermo per i salumi Fratelli Beretta.

– Chiara Di Miele –