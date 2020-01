Lotteria Italia 2020. Due premi da 100mila euro a Salerno

Come ogni anno nella serata dell’Epifania si ripete la tradizionale estrazione della Lotteria Italia, quest’anno abbinata al programma di Raiuno “I soliti ignoti” condotto da Amadeus. In diretta sono stati svelati i 5 biglietti vincenti dei premi di prima categoria, abbinati a cinque personaggi famosi che si sono sfidati per determinare l’ordine dei premi in base alla loro posizione in classifica.

Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Torino con il numero di serie O 005538. Ricordiamo che lo scorso anno il super premio della Lotteria Italia fu venduto sull’area di servizio autostradale di Sala Consilina.

20 sono i premi di seconda categoria da 100mila euro e due di questi biglietti fortunati sono stati venduti a Salerno rispettivamente con il numero di serie F409216 e M003332.

Quest’anno ha debuttato la vendita di tagliandi online della Lotteria Italia che si è attestata a quota 11.709 mentre sono 6,7 milioni i biglietti venduti totalmente nel Paese.

I possessori dei biglietti premiati hanno a disposizione 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle serie vincenti. Devono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto che può anche essere spedito all’Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Gli altri premi di prima categoria attribuiti in questa edizione sono: 2,5 miioni di euro al biglietto P 463112 venduto a Gonars (Udine), 1,5 milioni di euro al biglietto N 121940 venduto a Roma (distributore locale), 1 milione di euro al biglietto C 127922 venduto a Lucca e 500mila euro al biglietto P 370303 venduto a Erba (Como).

– Chiara Di Miele –