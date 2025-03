La New Kodokan Lucania del Maestro Pietro Amendola rientra dai Campionati Europei che si sono svolti a Tirana.

Nella gara la giovane atleta Viki Amendola si è posizionata al 7° posto.

Tanto il rammarico per aver perso ai quarti di finale con la campionessa mondiale ed europea di origini croate.

“E’ stato un incontro che, con un pizzico di fortuna e di esperienza in più, ci avrebbe relegato ad una finale con medaglie – fanno sapere dalla New Kodokan -. Ora rientriamo e siamo pronti al prossimo appuntamento in preparazione dei Mondiali di ottobre“.