Quest’anno i brevetti presso Meta Centro a San Rufo si terranno sabato 10 maggio, nel giorno della vigilia della Festa della Mamma.

“Per l’occasione – fanno sapere da Meta Centro – abbiamo pensato di invitare in vasca piccola i bambini del livello 1 e 2, iscritti alla nostra Scuola Nuoto, insieme alle loro mamme. Avranno così modo di condividere l’esperienza in vasca, giocare e relazionarsi con gli altri genitori e i loro figli, sotto la guida attenta dei nostri istruttori”.

Al tempo stesso le mamme potranno conoscere l’ambiente della vasca dove si muovono i loro figli durante le lezioni di nuoto, in particolare la temperatura dell’acqua e le condizioni igieniche.

“La giornata sarà comunque divertentissima – proseguono i vertici di Meta Centro -. Ci saranno giochi che coinvolgeranno tutti, senza trascurare gli aspetti tecnici, che serviranno a mostrare i progressi fatti dai bambini che frequentano la nostra Scuola Nuoto”.

L’ingresso in vasca avverrà secondo una scaletta preordinata in gruppi da 10/12 persone ogni 15/20 minuti circa a partire dalle ore 15:00. Proprio per questo le iscrizioni saranno raccolte fino al 4 maggio. Dopodiché sarà stilata e pubblicata una scaletta per permettere a tutti di conoscere in anticipo l’orario di ingresso in vasca e programmare l’entrata al Centro Sportivo.

Per partecipare basterà chiamare la segreteria allo 0975/395074 lasciando i nominativi della coppia e i riferimenti di contatto del genitore. In alternativa si potrà compilare la scheda disponibile QUI e inviarla via mail a metacentrossd@gmail.com

La partecipazione è consentita anche da solo al bambino senza la mamma, che lo potrà guardare dagli spalti.

La partecipazione è gratuita per tutti coloro che avranno un abbonamento attivo alla data del 4 maggio. Per gli ex iscritti il contributo per coppia è di 10 euro.

