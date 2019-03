“L’ora della Terra” con il WWF. Luci spente questa sera ai Templi di Paestum

Arriva come ogni anno l’evento del WWF, “L’ora della Terra” che oggi si celebra in tutto il mondo.

Anche quest’anno i volontari del WWF si sono mobilitati in migliaia per partecipare all’evento che nel 2018 ha fatto registrare un’adesione record di 188 Paesi coinvolti, 18.000 monumenti storici o simboli spenti, oltre 3 miliardi di messaggi veicolati sui social, più di 250 ambasciatori e influencer votati alla causa. In Italia sono stati più di 400 i Comuni che hanno partecipato, spegnendo le proprie luci grazie alla collaborazione di centinaia di volontari sul territorio.

Giunta alla dodicesima edizione, negli anni ha avuto crescenti adesioni. Programmato l’ultimo sabato di marzo, Earth Hour è la più grande mobilitazione globale dei cittadini e della comunità di tutto il pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF. Spegnere per un’ora, dalle 20.30 alle 21.30, la luce di una casa, di un edificio, di un monumento, l’illuminazione di una strada o di una particolare area di una città, partecipando in tal modo ad un’iniziativa di forte valenza simbolica, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti nella sfida globale al cambiamento climatico che nessuno può pensare di vincere da solo. Come ogni anno saranno tantissime le iniziative e gli eventi in tutta Italia organizzati dai volontari e dai gruppi attivi e per questa occasione il WWF Silentum vi aspetta questa sera al Parco archeologico dei Templi di Paestum.

“Bisogna portare all’attenzione le tematiche ambientali – spiega il presidente del WWF Silentum Antonio Sabetta – è solo un’ora ma che ha un forte significato per tutti noi. Siamo sempre più spesso bersagliati dai cambiamenti climatici, iniziamo a fermarci e a riflettere su queste e altre tematiche e noi ne vogliamo discutere con attivisti e associazioni“.

L’appuntamento centrale per l’Italia si svolgerà a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Earth Hour 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Consiglio, della Camera dei Deputati, della Fondazione Matera 2019, del Comune di Matera, di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Agenzia Spaziale italiana. Anche le scuole saranno coinvolte grazie a uno specifico protocollo d’intesa siglato da WWF e MIUR.

– Chiara Di Miele –