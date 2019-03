E’ stata rinviata a giudizio una pediatra per la morte di un bambino di 4 anni di Campagna avvenuta nel marzo del 2017. La professionista, come riporta il quotidiano “La Città di Salerno“, dovrà rispondere di omicidio colposo così come disposto nel decreto del gup Perrotta del Tribunale di Salerno.

I familiari del piccolo, la cui madre è originaria di Monte San Giacomo, sono stati ammessi come parte civile.

Il bambino perse la vita a causa di una crisi respiratoria, mentre il padre lo stava portando al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Al loro arrivo fu inutile il tentativo dei medici di rianimarlo. La mattina del malore la madre, sola in casa mentre il figlio si stava sentendo male, telefonò alla pediatra che, secondo l’accusa, diede alla donna delle indicazioni telefoniche.