Dopo la sosta lo Sporting Sala Consilina si presenta ai tifosi di casa centrando la terza vittoria consecutiva da quando sulla panchina siede il brasiliano Felipe Conde.

Il successo arriva a spese del Cosenza (3-1) e nel giorno in cui il club gialloverde ha deciso di sposare la nobile causa per combattere la fibrosi cistica, devolvendo l’intero incasso alla Lega italiana che segue da vicino chi vive questa malattia.

La gara è iniziata con un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco e con la lettura di uno scritto del Santo Padre dedicato a quanti praticano lo sport.

Dopo una fase iniziale la gara prende la direzione giusta per il team salese che in meno di 5’ va in rete con Edelstein. Una marcatura che i draghi conducono in porto fino al termine della prima frazione che si chiude con il minimo scarto a favore dei gialloverdi. Nella ripresa entra in scena Vidal, il quale dopo 5’38” con una conclusione precisa, al volo di sinistro, sigla il 2-0. Trascorrono 5’e lo stesso pivot firma il 3-0.

Il tecnico dei calabresi Ibanes, che già dal doppio svantaggio aveva optato per il portiere di movimento, ruolo affidato a Pedrinho, continua con questa soluzione e al 12’42” il Cosenza accorcia le distanze con la rete di Restaino. Il Cosenza ci crede e prova a trovare altre marcature ma l’attenta difesa di casa blinda il successo e con i tre punti conquistati mette un altro tassello per la permanenza in serie A. Ora i punti sono 31 e il nono posto rimane saldamente nelle sue mani e con le antagoniste della parte bassa tenute a debita distanza.

Soddisfatto il presidente Giuseppe Detta, il quale alla vigilia ha compiuto gli anni e aveva chiesto una vittoria come regalo: i suoi ragazzi lo hanno accontentato con un limpido successo. Nella prossima giornata, che è la 27esima, lo Sporting Sala Consilina sarà impegnato in trasferta sul campo del Manfredonia che occupa la penultima posizione insieme al Cosenza, a quota 21.