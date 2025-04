Tragedia questa sera a Roscigno dove un 19enne di nazionalità gambiana ha perso la vita mentre si trovava in bicicletta.

Il giovane, ospite del locale Centro di accoglienza, per cause da accertare ha perso il controllo della bici andando a sbattere violentemente contro un albero. L’impatto al suolo non gli ha lasciato scampo e ha perso la vita sul colpo.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 Valcalore di Roccadaspide giunti subito sul posto, il suo cuore aveva purtroppo smesso di battere.

Rilievi del caso affidati ai Carabinieri.