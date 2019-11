Lo Sporting Sala Consilina rullo compressore passa (0-5) sul campo della Futsal Coast

Lo Sporting Sala Consilina prosegue come un rullo compressore la sua corsa nel principale torneo regionale di calcio a 5 serie C1.

I ragazzi del presidente Giuseppe Detta, nella trasferta in costiera a Tramonti sul campo della Futsal Coast nonostante le assenze forzate di elementi del calibro di Vavà, per il talentuoso laterale noie muscolari accusate nell’allenamento di martedì che lo terranno fuori circa un mese, di Bellaver ancora alle prese con problemi agli adduttori, Cantieri, ormai assente da troppo tempo per una lesione muscolare e Imparato, fermato dal giudice sportivo, non hanno fallito l’appuntamento con la vittoria.

“Una prestazione davvero esemplare – ha detto il copresidente Giuseppe Detta – e nonostante l’espulsione molto discutibile rimediata da Ferreira ad inizio ripresa e una direzione di gara discutibile, i ragazzi sono stati straordinari a partire da Gallon, D’Alto, Trezza e Foletto per finire a Zago autore di tre sigilli. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza”.

Un successo costruito nel corso di una gara giocata in maniera accorta fin dall’inizio contro una buona squadra composta da elementi validi anche se un po’ in avanti con gli anni. Ad aprire la sequenze delle reti per lo Sporting Sala Consilina ci ha pensato il capocannoniere Matheus Ferreira, imitato nella prima frazione da Zago e sullo 0-2 si è chiusa la prima frazione.

Nella ripresa Darci Foletto, oggi nella duplice versione di allenatore e giocatore, non ha fatto mancare la sua griffe nello score dei marcatori siglando la terza rete, poi a completare la vittoria ci ha pensato ancora Zago, per lui una tripletta e risultato fissato sullo 0-5 per la formazione salese.

Un successo quello dei nero verdi che li fa allungare in vetta, con 31 punti in undici giornate il vantaggio sulle seconde Frattese fermata sul pari dal Casavatore 2-2 e Terzigno che ha vinto 7-4 con il San Marzano sono a quota 22, a meno nove punti dalla capolista che vede il suo cammino verso la serie B apparire decisamente meno ostico.

E sabato al Palazingaro arriva il Boca Futsal penultimo con 6 punti che finora ha perso ben nove volte.

