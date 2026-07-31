Lo Sporting Sala Consilina accoglie un altro protagonista del futsal internazionale. Walex Raimundo Santos “Lacraia”, laterale mancino brasiliano classe 1993, arriva a Sala Consilina dopo un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di club prestigiosi in Brasile, Iran, Spagna, Francia, Arabia Saudita, Italia e Croazia. Nel suo palmarès spicca anche la conquista della Coppa del Mondo per Club con il Magnus Futsal nel 2019.

Giocatore di qualità ed esperienza, Walex è uno specialista dell’uno contro uno. Ha grande facilità nel saltare l’uomo, trovare linee di passaggio efficaci e rendersi pericoloso in fase conclusiva. In difesa abbina velocità, intensità e aggressività nei contrasti. Nel corso della carriera ha dimostrato di esprimersi con personalità anche nelle sfide di più alto livello.

“Sono molto felice di tornare in Italia per affrontare una nuova sfida con la maglia del Sala Consilina – le prime parole di Walex in maglia gialloverde – Dopo la mia precedente esperienza nel Campionato italiano, è una grande gioia per me e per la mia famiglia essere di nuovo qui, questa volta per difendere questi colori. Arrivo con grande entusiasmo, umiltà e tanta voglia di lavorare. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo, aiutare la squadra a raggiungere grandi risultati e crescere sia a livello collettivo che personale. Sono convinto che sacrificio, disciplina e spirito di squadra siano le basi per vivere una stagione importante. Ai nostri tifosi voglio dire che darò tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo l’ora di conoscervi, sentire il vostro sostegno e condividere insieme tante emozioni. Insieme possiamo costruire qualcosa di speciale. Forza Sala Consilina!”

La società dà il benvenuto a Walex e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

Ci sono storie che il tempo interrompe e ce ne sono altre che il tempo rende ancora più forti. I draghi riabbracciano uno dei protagonisti più amati della propria storia: Leonardo Brunelli che ritorna a vestire il gialloverde.

È il ritorno di un giocatore che ha scritto alcune delle pagine più emozionanti del cammino della squadra, dal Campionato di Serie B alla promozione in Serie A, passando per la storica vittoria della Coppa Italia di Serie A2, Brunelli è stato il terminale offensivo che ha trasformato un sogno in realtà. Con 128 reti realizzate nelle quattro stagioni disputate con lo Sporting, Leo ha lasciato un segno profondo nella storia del club e nel cuore dei tifosi. Gol pesanti, giocate decisive, personalità e quella voglia di lottare che lo hanno reso uno dei simboli della nostra crescita.

Dopo le esperienze con Ecocity Genzano e Meta Catania, ai vertici del futsal italiano ed europeo, ha anche indossato la maglia della Nazionale, confermando il proprio valore e affermandosi come un giocatore di esperienza, carisma e qualità. Leonardo ritroverà un ambiente che lo conosce, un pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo e una società convinta che abbia ancora tanto da dare a questi colori. Ad attenderlo ci sarà anche mister Felipe Conde, per scrivere insieme un nuovo capitolo della storia dello Sporting.

“Sono molto contento di tornare allo Sporting Sala Consilina. Ormai è diventata la mia seconda casa, abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme. Spero di poter continuare a vincere con questa maglia. Spero di vedere tutti i tifosi al Pala San Rufo. Forza Sporting” commenta Leonardo Brunelli.

“Il ritorno di Leo rappresenta molto più di un’operazione di mercato. È il ritorno di un simbolo, di un ragazzo che ha contribuito in maniera decisiva alla crescita dello Sporting – dichiara la proprietà – Lo abbiamo visto crescere, affermarsi e diventare un giocatore di livello internazionale. Oggi torna con ancora più esperienza e con la stessa fame di sempre. Siamo orgogliosi di riaverlo a casa e certi che potrà continuare a scrivere pagine importanti della nostra storia”.

comunica di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Attilio Arillo.



La società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e prosegue con determinazione il proprio percorso, concentrando ogni energia sugli obiettivi della stagione e sui valori che da sempre contraddistinguono la proprietà e il club.

E’ stato inoltre raggiunto un accordo per il trasferimento di Attilio Arillo.