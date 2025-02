Durante le assemblee d’istituto gli studenti del “Marco Tullio Cicerone” organizzano sempre delle attività o degli incontri che riguardano i propri interessi. Anche stavolta i rappresentanti degli indirizzi CAT (ex geometra ora Costruzione Ambiente e Territorio) e IP AGR (Professionale Agricoltura e Sviluppo Rurale) hanno dimostrato le proprie capacità organizzative preparando un incontro straordinario che ha visto la partecipazione di atleti di kickboxing e altre attività sportive. L’incontro, tenutosi nella palestra dell’istituto, ha attirato l’attenzione di studenti e docenti.

Luigi Liguori, Luca Coviello e Giacinto Marchesano hanno accolto l’invito con entusiasmo. Durante l’assemblea, Liguori ha condiviso il suo percorso professionale e la missione del suo team. Ha spiegato come partecipa a gare nazionali e internazionali e ha menzionato i suoi successi personali, tra cui sette vittorie nei campionati italiani in varie federazioni e la vittoria del campionato europeo WTKA/WKA in Romania nel 2016.

Gli atleti hanno spiegato come la kickboxing non sia solo uno sport di combattimento, ma anche un’attività che insegna rispetto, disciplina e resilienza. Attraverso dimostrazioni pratiche, hanno coinvolto gli studenti, invitandoli a provare alcune tecniche di base e sottolineando l’importanza della coordinazione e della forza.

Durante l’assemblea, gli studenti hanno avuto l’opportunità di dialogare con gli sportivi.

Liguori è impegnato nella sensibilizzazione dei ragazzi su temi delicati come il bullismo e la violenza sulle donne. Attraverso gli sport da combattimento, il progetto mira a inculcare principi sani e corretti che promuovono il rispetto reciproco e un comportamento adeguato all’interno degli ambienti sociali.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’Istituto “Cicerone” offra ai suoi studenti non solo un’educazione accademica, ma anche esperienze formative di alto valore sociale ed educativo. Gli studenti hanno dimostrato grande capacità organizzativa e impegno, contribuendo a costruire una scuola che promuove il rispetto e l’integrazione sociale.