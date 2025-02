In occasione della Giornata mondiale contro i tumori l’ASL Salerno rinnova il suo impegno a promuovere la cultura della prevenzione con una serie di iniziative di screening oncologici gratuiti.

La prevenzione è la chiave per affrontare tempestivamente le malattie e migliorare la qualità della vita. Grazie ai programmi di screening si possono infatti scoprire eventuali patologie prima che compaiano i sintomi, permettendo interventi rapidi e meno invasivi.

Le campagne di screening consistono nell’invitare, tramite il medico di famiglia, ad intervalli di tempo regolari, una determinata fascia di popolazione per effettuare un esame riproponendo tour itineranti che percorreranno la provincia di Salerno con l’obiettivo di incentivare l’adesione ai controlli oncologici gratuiti.

Prendere parte a queste iniziative è importante perché l’esame consente d’intervenire con maggiore efficacia e con cure meno invasive e se il test risulta negativo si sarà richiamati alla scadenza prestabilita. In caso di positività è garantito l’accompagnamento nel percorso diagnostico di approfondimento e della cura.

L’offerta screening prevede inoltre per le persone fragili e per gli anziani di poter effettuare le vaccinazioni.

Sono offerti gratuitamente tre tipi di screening oncologici:

cancro della mammella : mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni);

: mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni); cancro della cervice : esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età);

: esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età); cancro del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti in target. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei kit (target: uomini e donne in età compresa tra 50 e 74 anni).

Scopri come aderire al programma per la prevenzione del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto con professionisti dedicati e accedi a un percorso di cura personalizzato in caso di necessità. Clicca QUI per saperne di più.