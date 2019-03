Una lite è scoppiata sugli spalti del Campo Sportivo a Battipaglia dopo la partita di calcio del Campionato under 17 tra lo Sport Village di Pozzuoli e la Spes.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino”, protagonisti della lite sono stati i genitori di due calciatori e la disputa è scoppiata dopo l’esultanza per la vittoria della squadra ospite e anche dopo un gesto fatto dal genitore per sottolineare la vittoria.

Per riportare la calma sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Battipaglia, diretti dal Vicequestore aggiunto Lorena Cicciotti. I poliziotti hanno identificato i protagonisti della lite, un uomo residente a Bellizzi, padre di un calciatore della Spes, e il padre di un calciatore dello Sport Village.

Inoltre, un gruppo di spettatori battipagliesi ha ingiuriato contro i calciatori dello Sport Village mentre questi entravano negli spogliatoi e i poliziotti per evitare problemi hanno scortato i giocatori fino al pullman.

– Annamaria Lotierzo –