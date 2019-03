Progetto per asilo nido di Marina di Camerota ammesso a finanziamento. Dalla Regione 300mila euro

“Questo è un risultato straordinario, finalmente la possibilità di rivisitare completamente la scuola per l’infanzia, tra l’altro credo sia anche uno dei finanziamenti più cospicui dell’intera Campania che viene messo a disposizione del Comune di Camerota. E soprattutto la dimostrazione di quanto questa Amministrazione tenga ai bambini e all’istruzione, quindi alla sicurezza, adeguamento e alla possibilità di nuove strutture. Siamo contenti di cogliere tante opportunità a prova di quanto sia attenta l’azione progettuale di questa squadra“. E’ soddisfatto il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, all’indomani dell’ammissione a finanziamento del progetto che vedrà la ristrutturazione della scuola dell’Infanzia di Marina di Camerota e la realizzazione di un asilo nido, sempre nella sede di via Sulmona.

“Si è pensato ad una struttura comunale che potesse aiutare le famiglie per un supporto anche nel periodo estivo e logicamente si è pensato di realizzare l’opera alla frazione Marina visto che molte mamme del nostro comune, sopratutto nel periodo estivo, scendono anche dai paesi interni per lavorare a Marina – precisa Vincenza Perazzo, assessore con delega alla Pubblica istruzione – E’ inoltre anche un’opportunità per modernizzare la struttura di Marina come appunto specificava il sindaco. Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto che è un punto di partenza per la realizzazione dell’opera“.

Il Comune di Camerota ha dunque ricevuto 300mila euro dalla Regione Campania. Sono fondi provenienti dal Por Campania 2014-2020 con l’obiettivo specifico di realizzare, ristrutturare, adeguare, ammodernare o qualificare strutture e servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione. Dopo il finanziamento per la realizzazione di una palestra presso la scuola media, arrivano anche i fondi per l’asilo nido.

“Avanti così!” ha chiosato il sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

– Paola Federico –