Aggredisce i carabinieri, 31enne in manette ad Eboli.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, nei giorni scorsi si sarebbe reso autore di una lite nei pressi di un bar ebolitano.

Allertati i militari della Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Greta Gentili, l’uomo è stato bloccato ma, non contento, ha continuato a inveire contro i presenti.

Condotto in caserma, avrebbe aggredito i militari con calci e pugni.

L’uomo, in seguito, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e condotto in Carcere a Fuorni.