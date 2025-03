La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che entro il 31 marzo le imprese hanno l’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da eventi catastrofali come terremoti, alluvioni, inondazioni e frane.

“Nel precisare che come associazione – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino – abbiamo chiesto una proroga al termine del 31 marzo per l’adempimento dell’obbligo, colgo l’occasione per ricordare agli imprenditori l’importanza di verificare la propria copertura assicurativa contro le catastrofi naturali. Un’attenta analisi delle esigenze delle imprese è fondamentale per scegliere la polizza più adatta. Siamo quindi a disposizione degli imprenditori del territorio per offrire supporto e consulenza in questa delicata materia, anche attraverso informazioni e un’analisi personalizzata”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it