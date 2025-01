Un’azienda zootecnica è stata sequestrata a Capaccio Paestum dai Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal Luogotenente Giuseppe D’Agostino e coordinati dalla Compagnia di Agropoli.

Si tratta di un allevamento di bufale in località Spinazzo dove i militari dell’Arma, in seguito ad un controllo, hanno scoperto che i liquami erano stati sparsi sui terreni in maniera illecita.

All’interno di un fosso confluivano le deiezioni dei capi bufalini e inoltre alcuni rifiuti erano stati ammassati in una sorta di discarica a cielo aperto.

Il titolare dell’azienda è stato denunciato per reati ambientali e maltrattamento di animali e l’allevamento con l’area sono stati sottoposti a sequestro preventivo.