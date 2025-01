Si è tenuto oggi, presso l’Assessorato alla Salute e alle Politiche della Persona della Regione Basilicata, un incontro dedicato al futuro del Sistema Sanitario Regionale, presieduto dall’assessore Cosimo Latronico alla presenza del Direttore Generale Domenico Tripaldi e dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali.

La riunione ha rappresentato un passaggio cruciale per affrontare le principali sfide del settore e delineare un piano d’azione condiviso e lungimirante. Nel corso del confronto sono stati affrontati temi di particolare attualità e urgenza. Tra questi, la riduzione delle liste d’attesa attraverso strategie mirate, lo sviluppo della telemedicina per migliorare l’accessibilità alle cure, la gestione finanziaria del Sistema Sanitario Regionale e la mobilità passiva.

“Il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni e operatori sanitari è fondamentale per costruire una programmazione efficace e proiettata verso il futuro – ha sottolineato l’assessore Latronico -. Durante questo incontro abbiamo individuato le criticità e condiviso soluzioni su cui lavorare nei prossimi mesi. Tra le priorità c’è l’attuazione dei piani assunzionali per il 2025, con l’obiettivo di potenziare le strutture sanitarie attraverso un’adeguata dotazione di personale, in linea con le opportunità offerte dal PNRR e dagli investimenti strutturali realizzati di recente”.

Un altro tema rilevante discusso è stato il ruolo del nomenclatore tariffario per promuovere una gestione più trasparente ed equa dei costi delle prestazioni sanitarie.

“La condivisione dei progressi e l’analisi delle realtà esistenti – ha aggiunto Latronico – rappresentano la base per implementare soluzioni rapide ed efficaci. Solo con un confronto aperto e costante tra le Aziende Sanitarie territoriali e ospedaliere possiamo individuare le aree di miglioramento e innalzare gli standard di qualità del nostro Sistema Sanitario Regionale”.

La riunione si è conclusa con l’impegno di rafforzare la collaborazione istituzionale e procedere rapidamente verso azioni concrete a beneficio della salute dei cittadini e della sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale. A tale riguardo il tavolo delle Aziende Sanitarie si convocherà periodicamente per la verifica degli esiti delle azioni condivise .