Linea ferroviaria potenziata, maggiori servizi, riqualificazione delle aree esterne ed un nuovo volto ad uno degli ingressi principali della città.

È questo il risultato di un incontro che il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, ha avuto questa mattina con i vertici di Reti Ferroviarie Italiane (RFI). Il primo cittadino, affiancato anche dal dipendente ebolitano di RFI, Antonio Lamanna, ha avuto un colloquio con il Direttore dei lavori, l’ingegnere Loffreda, e con il Responsabile della Divisione Investimenti di RFI, l’ingegnere Semplice. I due funzionari hanno presentato ed illustrato al sindaco di Eboli i progetti di potenziamento e riqualificazione del nodo ferroviario di Eboli, con lavori che interesseranno anche le aree esterne, oltre alla linea ferroviaria. I binari attivi passeranno da uno a tre, potenziando notevolmente le possibilità di nuova mobilità e di scambio del territorio ebolitano e non solo.

“La novità più visibile è il potenziamento della tratta ferroviaria ma l’intervento riguarderà l’intera struttura, compresi i locali ferroviari – annuncia il sindaco Massimo Cariello – Avremo un incremento di tutte le attività, tra RFI e Comune di Eboli c’è piena sinergia per la crescita dei trasporti, della mobilità e di tutte le attività collegate. Abbiamo anche disegnato la possibilità di utilizzare i locali dell’attuale stazione, dove sarà realizzato anche un info-point turistico legato alla nostra città ed al territorio. Aumentiamo la mobilità ed i servizi ed inoltre garantiremo una nuova riqualificazione, tutti obiettivi per i quali siamo impegnati in favore di Eboli e che contribuiscono a potenziare il programma di promozione culturale ‘Percorso Leviano'”.

“Il progetto di intervento prevede anche la realizzazione di marciapiedi, passerelle ed aree di sicurezza – anticipa il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Cosimo Pio Di Benedetto – I lavori saranno realizzati in due anni, l’inizio dell’intervento è programmato già per la prossima primavera”.

Particolarmente soddisfatto il Presidente della Commissione consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici, Pierluigi Merola: “Insieme con il potenziamento della tratta e l’aumento dei binari – ha dichiarato – sono previste realizzazioni per l’intera utenza, come un sottopasso per accedere ai binari, gli ascensori per i disabili e la messa in sicurezza, con l’ampliamento, del ponte di San Giovanni”.

