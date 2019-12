Sta per cominciare la nuova avventura da “Official Tutor 4D Color 2020” di Liliana Tierno, titolare del Salone “Oasi di Bellezza”, in via Scorzo a San Pietro al Tanagro, che di recente ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “5 Stelle 4D Color”.

L’incarico per l’importante azienda Lisap Milano le è stato conferito ufficialmente qualche giorno fa nel corso di una cerimonia che si è svolta a Roma presso l’NH Collection Palazzo Cinquecento.

“Una grandissima emozione sentire le parole di Johnny Almagno, ideatore di 4D Color, nel proclamarci Tutor – ha detto la nota hairstylist, maestra artigiana della CNA Salerno (Confederazione Nazionale Artigiani) – . Mi ha riempita di orgoglio sentirgli dire che per questo incarico ha scelto i migliori perché essere un Tutor 4D Color non è solo un ruolo in un’aula ma è uno stile di vita. Una vera soddisfazione per me e per il mio Salone! Ora – ha concluso Liliana Tierno – la squadra degli Official Tutor 4D Color di cui faccio parte è pronta ad invadere le aule italiane ed estere, perché da soli si va veloci ma insieme si vola lontano!”

Tante, inoltre, le novità che per questo mese di dicembre si possono trovare presso il Salone “Oasi di Bellezza” a partire dal “Wonder Protein”, trattamento cosmetico vegan, completamente naturale che rimodella in profondità il capello come anticrespo e lisciante totale permanente, producendo un ispessimento del diametro del capello. Le sue proprietà organico-biologiche permettono di lisciare i capelli in modo naturale e nel più totale rispetto della fibra capillare.

E’ un trattamento di bellezza che si può trovare in esclusiva presso il Salone di Liliana Tierno e che, in vista delle imminenti festività natalizie, potrebbe anche diventare un’ottima idea regalo. Un buono per l’amica del cuore, per una persona cara o per sè stesse, per vivere un’esperienza di bellezza unica e augurarsi Buon Natale.

– Antonella D’Alto –