“Leto’s Gold” è giunto alla sua quarta edizione e questo 2025 ha visto un considerevole numero di alunne ed alunni dell’Istituto d’Istruzione “Pomponio Leto” di Teggiano sul podio delle eccellenze.

L’iniziativa è il gioioso coronamento di fine anno scolastico che rende il giusto merito a quanti hanno conseguito ottimi voti all’esame di Stato, a quanti hanno acquisito certificazioni linguistiche, partecipato e vinto a concorsi artistici, challenges matematiche e informatiche e tiene conto anche della media voti. Dunque viene celebrato ogni successo che gli studenti del “Leto” hanno raggiunto grazie alle competenze ed ai saperi appresi a scuola e messi in atto nella vita.

Anche quest’anno la manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo, alla presenza di un pubblico numerosissimo che ha apprezzato la dedizione allo studio dei premiati, giovani con sogni impegnativi che richiedono volontà, passione, fantasia.

Ha evidenziato il Dirigente Scolastico, Professoressa Maria D’Alessio: “Il Leto’s Gold è il moment clou delle attività del Polo Liceale: il tempo e lo spazio sembra che si dilatino, volti sereni, occhi che splendono, mani tremanti fra abbracci di felicità. Non è una semplice premiazione di eccellenze scolastiche: il Leto’s Gold, per essere compreso, va vissuto. Nell’arco di quattro anni il numero dei riconoscimenti per le eccellenze è aumentato in modo cospicuo, indice del fatto che l’azione educativa messa in atto dal ‘Leto’ è sempre in crescita e che l’impegno condiviso tra docenti e studenti sta producendo risultati concreti. Il Leto’s Gold è la celebrazione di competenze certificate da enti esterni al liceo, non è dunque una vuota autocelebrazione. Le competenze degli studenti vivono, maturano anche grazie all’innovativo ‘Progetto L.E.T.O.’, ormai certezza di successo formativo e di stimolo anche per i docenti. Iniziative come questa non solo restituiscono centralità al valore educativo del riconoscimento e della gratificazione, ma rafforzano il senso di comunità scolastica. Premiare significa incoraggiare, motivare e costruire fiducia”.

Non è un caso che il successo formativo degli studenti si riconosca e si riconfermi anche a livello universitario, come conclamato anche dalla Fondazione Agnelli. Inoltre due studenti del Liceo Linguistico sono stati ufficialmente invitati dall’Ambasciatore Tedesco in Italia.

“Il ‘Leto’ è una famiglia e ciascun discente è figlio di una comunità educante, sempre attenta alla sua formazione integrale”.