La sindrome dell’intestino irritabile (IBS) è un disturbo comune che colpisce l’intestino crasso causando sintomi come gonfiore, dolore addominale, stitichezza e diarrea. L’IBS è spesso legato a fattori come lo stress, l’alimentazione e lo squilibrio della flora intestinale.

Lo stress svolge un ruolo significativo nella salute dell’intestino, influenzando direttamente il benessere digestivo. Quando siamo stressati, il nostro corpo reagisce producendo ormoni che possono alterare l’equilibrio della flora intestinale e compromettere la funzione intestinale. Questa relazione tra stress e salute intestinale è nota come asse intestino-cervello ed evidenzia quanto sia importante gestire efficacemente lo stress per preservare l’equilibrio del sistema digestivo.

Il sistema nervoso enterico, noto anche come “secondo cervello”, è estremamente sensibile e può manifestare sintomi di disagio intestinale in risposta a situazioni stressanti. Pertanto, adottare strategie di gestione come la meditazione, il rilassamento o l’esercizio fisico può contribuire in modo significativo a mantenere la salute intestinale ottimale.

La prima raccomandazione è quella di prestare attenzione all’alimentazione evitando cibi che possono scatenare infiammazioni e irritazioni intestinali. La seconda e successiva raccomandazione è integrare la dieta con alimenti ricchi di fibre per favorire il regolare transito intestinale e ridurre la sensazione di gonfiore.

Gli alimenti da evitare o almeno limitare: verdure fermentescibili (cipolla, aglio, legumi interi, cavoli crudi), latticini ad alto contenuto di lattosio, frutta ricca in fruttosio (mele, pere, anguria), zuccheri raffinati e dolcificanti artificiali (sorbitolo, xilitolo e simili), cibi industriali ultra-processati (junk food, snack, salse, cibi confezionati), bevande gassate e alcol (soprattutto birra e vino).

Gli alimenti da preferire sono: zucchine, carote, finocchi, bietole (ricorda di sminuzzare il più possibile la fibra), cereali leggeri come riso, quinoa, miglio, proteine magre come pesce azzurro (ricco di omega-3), carni bianche (pollo tacchino), legumi decorticati (se ben tollerati), grassi sani (olio extravergine d’oliva, avocado, semi oleosi). Frutta tollerata: banane mature, mirtilli, frutti di bosco, kiwi (in piccole porzioni).

Insieme a questi consigli alimentari ti parlo ora di rimedi naturali come la camomilla, la melissa e probiotici nel promuovere il benessere digestivo.

La camomilla con le sue proprietà antinfiammatorie e antispastiche può aiutare a ridurre i crampi addominali e a calmare l’irritazione intestinale tipica della sindrome dell’intestino irritabile (IBS). Allo stesso modo la melissa, grazie alle sue proprietà calmanti e rilassanti, può contribuire a ridurre lo stress e l’ansia che spesso peggiorano i sintomi digestivi. Entrambe le erbe sono utilizzate da secoli per lenire disturbi gastrointestinali e favorire una migliore digestione.

I probiotici sono veri e propri guardiani della flora intestinale, essenziali per mantenere l’equilibrio del microbiota. Questi microrganismi benefici aiutano a ristabilire la salute dell’intestino e a migliorare la digestione. Consumare cibi ricchi di probiotici o integratori specifici può favorire la crescita di batteri buoni nell’intestino, contrastando lo squilibrio che può causare problemi digestivi come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS). I probiotici svolgono un ruolo fondamentale nel supportare il sistema immunitario intestinale e nel ridurre l’infiammazione. Inoltre contribuiscono a rafforzare la barriera intestinale, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. Integrare regolarmente probiotici nella dieta può essere un valido alleato per promuovere il benessere gastrointestinale e prevenire disturbi legati all’equilibrio della flora intestinale.