Prosegue il lavoro di radicamento territoriale della Lega nella provincia di Salerno. L’onorevole Attilio Pierro, coordinatore provinciale del partito, insieme a Federica Mignoli, coordinatrice Area Sud, ha annunciato una serie di nuove nomine nei coordinamenti cittadini e comunali con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e dare voce alle istanze dei territori.

Per Teggiano è stato nominato Pietro Di Ruberto, per Auletta Riccardo Addesso, per Petina Raffaele Marino mentre per Pertosa Donato Manisera. Il coordinatore di Sant’Arsenio è Luigi Mea, quello di Sala Consilina Lorenzo Pace, a Sassano Rosario Trotta e a Sanza Vito Fico.

“Si tratta di figure radicate e riconosciute nelle rispettive comunità, pronte a lavorare con impegno e spirito di servizio per portare avanti le battaglie della Lega e rappresentare al meglio i cittadini. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più solida e capillare sul territorio” hanno dichiarato Pierro e Mignoli.

Con queste nomine la Lega conferma la volontà di essere sempre più vicina alle esigenze locali con l’intento di promuovere un’azione politica concreta e partecipata in tutta la provincia di Salerno.