I soliti ignoti prendono di mira un’altra attività commerciale di Salerno. Questa volta è toccato ad un bar di via Velia che nella notte tra lunedì e martedì è stato visitato dai ladri.

Altri due colpi ad altrettanti bar si erano registrati la notte precedente in via Guercio e in via Settimio Mobilio. Nel locale di via Velia la banda ha causato ingenti danni per forzare una porta d’ingresso. Poi hanno rubato soltanto 100 euro contenuti nel registratore di cassa e sono fuggiti lasciando il bar a soqquadro.

A fare la scoperta del furto sono stati i gestori quando ieri mattina hanno riaperto il locale. Non gli è rimasto altro da fare se non allertare le Forze dell’Ordine che, giunte sul posto, hanno preso visione dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Le immagini potranno essere utili a dare un volto a chi ha agito e a capire se i furti nei bar salernitani siano stati commessi dalle stesse persone nelle ultime notti.