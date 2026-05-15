Una partecipazione importante per Diano Casearia, azienda leader nel panorama lattiero-caseario italiano con sede a Sassano che è stata tra i protagonisti di Tuttofood a Milano.

Si tratta di un evento di riferimento per la Food Community internazionale, che dall’11 al 14 maggio ha offerto imperdibili opportunità di networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate e un innovativo concept di Fuorisalone con una serie di eventi B2C organizzati nel centro della città.

Migliaia di brand food&beverage della scena europea e internazionale, centinaia di prodotti innovativi, tante proposte ed esperienze alimentari dall’Italia e dal mondo tra cui il brillante esempio offerto dalla affermata azienda valdianese della famiglia Scaramuzzo.

L’esperienza milanese per Diano Casearia ha rappresentato un’occasione importante per incontrare partner, clienti e professionisti del settore, condividere la passione per la qualità e raccontare da vicino l’eccellenza dei suoi prodotti caseari, frutto di esperienza, tradizione e costante attenzione all’innovazione.

“Sono stati giorni preziosi per presentare la nostra realtà, condividere i valori che guidano il nostro lavoro e far conoscere più da vicino la qualità dei nostri prodotti. La fiera si conferma ancora una volta un’importante occasione di dialogo e crescita, capace di creare relazioni e aprire nuove prospettive. Ringraziamo tutti coloro che sono passati a trovarci, i partner, i clienti e i professionisti del settore che hanno dedicato tempo, attenzione e interesse al mondo Diano Casearia. Torniamo da Tuttofood con entusiasmo, nuove idee e la voglia di continuare a costruire valore, insieme” fanno sapere dall’azienda.

Appena conclusa l’esposizione a Milano Diano Casearia è già pronta per PLMA ad Amsterdam il 19 e 20 maggio, uno degli eventi internazionali più rilevanti per il mondo del private label.

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