Eboli: precipita da tre metri di altezza mentre passeggia in montagna. Donna ferita
Paura questa mattina a Eboli in via Tavoliello dove una donna, per cause da verificare, è precipitata mentre passeggiava in montagna.
La malcapitata, una 83enne, ha fatto un volo di circa tre metri e nel violento impatto al suolo è rimasta ferita.
Sul posto i sanitari della VOPI che l’hanno soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.
Il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di salvarla ed evitarle più gravi conseguenze.