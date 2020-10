Le Grotte di Pertosa-Auletta protagoniste su Italia 1 del programma “Disconnessi on the road”

Le telecamere del programma di Italia 1 “Disconnessi on the road” in visita alle Grotte di Pertosa-Auletta.

Paolo Ciavarro, Giulia Salemi e Paola Di Benedetto hanno scoperto la bellezza paesaggistica offerta da uno dei gioielli del Vallo di Diano e la regaleranno al loro pubblico nel corso della puntata che andrà in onda questa sera alle ore 23.30.

“Disconnessi on the road” è un viaggio-avventura scandito da momenti emozionanti e divertenti, alla scoperta di nuovi luoghi e di sé stessi con i tre giovani conduttori.

Nella puntata di questa sera Ciavarro, Salemi e Di Benedetto scopriranno alcuni scorci suggestivi della Campania, tra cui le Grotte e Felitto.

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono le uniche in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo e le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.

Obiettivo del programma è quello di spingere gli spettatori a mettersi in viaggio, così come hanno fatto i tre conduttori, alla scoperta di luoghi paradisiaci del nostro Paese.

– Chiara Di Miele –