Lavori sulla strada Capannelle-San Marco a Vibonati. Borrelli chiede di coinvolgere il Comune di Sapri

Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara per i lavori di sistemazione della strada Capannelle-San Marco per un importo di 441.000 euro, il consigliere comunale di Vibonati Manuel Borrelli chiede al Sindaco, al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e al Comandante della Polizia Locale di coinvolgere il Comune di Sapri per studiare e realizzare delle opere che consentano di migliorare la circolazione lungo il tratto di strada che dalla Casa Cantoniera conduce agli Uffici Sanitari e di installare degli appositi dissuasori di sosta nei punti nevralgici e nelle curve che conducono in località Fortino.

I lavori permetteranno al Comune di Vibonati di recuperare una strada che da tempo riveste un’importanza strategica sia per i cittadini residenti che per quanti, anche dai paesi limitrofi, devono raggiungere il Presidio ospedaliero di Sapri o la SS18.

Borrelli ricorda di aver denunciato con diverse interrogazioni, anche alla precedente Amministrazione, i notevoli problemi di viabilità che da anni si registrano lungo il tratto di strada che dalla Casa Cantoniera conduce agli Uffici Sanitari, ormai inadeguata a reggere l’intenso traffico veicolare, e che la carenza di parcheggi costringe molti a parcheggiare in luoghi di fortuna o nelle curve che conducono verso Contrada Fortino, intralciando e mettendo in pericolo la circolazione veicolare e pedonale.

