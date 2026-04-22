Su impulso dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro – Monti Eremita Marzano, questa mattinata la Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS è intervenuta sul territorio di Eboli, lungo la litoranea in zona Spartifuoco.

L’operazione, coordinata dal Dirigente Regionale Vicario Andrea Palmese e dal Capo Squadra Fiorello Caracciolo, ha portato a 3 verbali per violazioni amministrative e all’individuazione e smantellamento di un accampamento abusivo nascosto nella vegetazione.

All’interno dell’area sono stati ritrovati materiali e rifiuti di vario genere, tra cui mobili di fortuna, utensili e rifiuti solidi urbani, segno di una situazione di degrado ambientale.

Fondamentale il supporto della Polizia Municipale di Eboli, intervenuta per completare le operazioni di rimozione e messa in sicurezza del sito.