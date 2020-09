La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Alcuni sono previsti sulla SP 368 (innesto SP 26 – Terravecchia) nel comune di Giffoni Valle Piana, altri sulla SP 248, nel comune di Castelcivita.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – verranno consegnati presumibilmente il 14 settembre. Per Giffoni Valle Piana si tratta di lavori di rinforzo della sede stradale e di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Per Castelcivita invece si tratta di lavori di messa in sicurezza sistemi di ritenuta e cedimenti stradali, in particolare al Km 0+000 della SP 248, con l’esecuzione dei lavori di pulizia cunette e zanelle, rifacimento e consolidamento della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rollatura, nonché ripristino dei sistemi di sostegno e ritenuta e rifacimento della segnaletica orizzontale“.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.

“Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – afferma Strianese –, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità“.

– Paola Federico –