Lavori stradali a Sant’Arsenio.Divieto di transito a partire da domani in Via Aldo Moro e Via San Rocco

Con un’ordinanza comunale è stato vietato da domani, giovedì 16 maggio a sabato 18 maggio, il transito nel Comune di Sant’Arsenio in Via San Rocco e in Via Aldo Moro.

A causa dei lavori per il rifacimento del manto stradale, domani, dalle ore 6 fino alle ore 18 del 17 maggio, in Via San Rocco è istituito il divieto di transito e di sosta.

Stessi divieti saranno istituiti in Via Aldo Moro dalle ore 6 di venerdì 17 maggio alle ore 18 di sabato 18 maggio.

Dal divieto di sosta e transito sono esclusi i soli veicoli a servizio del cantiere stradale mobile della ditta esecutrice dei lavori.

– Claudia Monaco –