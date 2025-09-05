In concomitanza con il periodo estivo la Guardia di Finanza di Salerno, anche alla luce delle esigenze emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura, ha intensificato l’attività a contrasto di tutte le forme di illegalità economico-finanziaria e, in particolare, nell’ambito delle locazioni turistiche.

Sapendo che durante l’estate i settori economici legati alla ricettività e al loro indotto registrano un tendenziale incremento delle irregolarità, l’attività di presidio della Guardia di Finanza ha puntato alla lotta all’abusivismo e alle truffe ai danni dei consumatori nel Cilento e nella Costiera Amalfitana.

Le Fiamme Gialle salernitane hanno agito con una serie mirata di controlli, attentamente calibrati anche grazie all’incrocio dei dati rinvenuti su fonti aperte (in particolare portali di prenotazione online, post e commenti sui social network) con l’analisi di datawarehouse già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.

L’operazione, che si è concentrata sulle aree a forte vocazione turistica della provincia, come la Costiera Amalfitana e il Cilento, da Agropoli a Sapri, ha portato a 68 controlli con esito irregolare, mentre 49 controlli sono in corso. Sono stati approfonditi anche i profili di natura tributaria, con l’avvio di attività ispettive indirizzate verso soggetti economici già connotati da profili di pericolosità fiscale.

Nell’immediato è stato possibile constatare reddito sottratto a tassazione per oltre 100.000 euro. Sono emersi operatori abusivi sconosciuti al fisco e inadempienti rispetto agli obblighi di dichiarazione fiscale dei proventi percepiti, che esercitavano evadendo l’Iva e in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica, oltre che inosservanti dell’imposta sulle attività produttive e dei tributi locali.

Sono state constatate anche 34 violazioni che attengono alla richiesta, all’ottenimento e all’esposizione del C.I.N. – Codice Identificativo Nazionale obbligatorio a partire da quest’anno e indicativo del censimento delle strutture ricettive in specifici elenchi del Ministero del Turismo. In numerosi casi sono state contestate anche violazioni in materia di diritto del lavoro per la presenza di lavoratori in nero, oltre all’omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE.

Diversi gestori, inoltre, sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal TULPS di comunicare gli occupanti alle Autorità di Pubblica Sicurezza, omettendo anche di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno, quando dovuta.