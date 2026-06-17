C’è anche l’attore di Sala Consilina Andrea Di Maria nel cast della tournèe estiva dello spettacolo di Vincenzo Salemme “…e fuori nevica!“.

Ad annunciare le date è stato lo stesso Salemme che ha dichiarato di aver deciso di rimettere in scena questa commedia dopo trent’anni dall’ultima volta. “Con un nuovo cast e una nuova regia. Quando Enzo Iacchetti mi chiese di scrivere una commedia per tre attori tra i quali lui stesso, accettai con entusiasmo di inventare una storia con al centro un protagonista dalla testa speciale. Un eroe imprevedibile come Cico, capace di vincere i pregiudizi e le ipocrisie del cosiddetto mondo normale. Cico, nella mia commedia, non ha una precisa patologia mentale, non sono un medico per potermi addentrare in tecnicismi psichiatrici. Cico è soltanto una persona con un equilibrio psicofisico molto molto particolare. É un unicum in un mondo di omologati. Ma, in tutti questi anni, è stato capace di arrivare al cuore di tutti quelli che hanno a cuore il disagio e la diversità dei fragili” ha spiegato l’attore e regista napoletano.

Di Maria ha recitato anche nel film “…e fuori nevica!” dopo che nel 2008 aveva avviato il sodalizio teatrale e cinematografico con Vincenzo Salemme, partecipando in alcuni dei suoi film e commedie. Inoltre nel 2019 ha partecipato in televisione al programma teatrale “Salemme il bello…della diretta!”.

Lo spettacolo della tournèe estiva, scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme, sarà in scena dal 9 luglio fino a settembre in diverse regioni tra cui la Campania.

Scritto nel 1994, narra di tre fratelli alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, che soffre di un disturbo dello spettro autistico e alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Urla “Nevica, nevica!” quando è felice e divora quintali di purea per placare l’ansia. Poi c’è Stefano, il più ordinario dei tre. Ha studiato, si è laureato ma si accontenta di fare l’agente di cambio. Infine Enzo, lo sfaccendato. Andato via di casa a diciotto anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi responsabilità.

Nel cast, oltre a Salemme e Di Maria, anche Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.