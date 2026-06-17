L’attore di Sala Consilina Andrea Di Maria nel cast della tournèe estiva di “…e fuori nevica!” di Salemme
C’è anche l’attore di Sala Consilina Andrea Di Maria nel cast della tournèe estiva dello spettacolo di Vincenzo Salemme “…e fuori nevica!“.
Ad annunciare le date è stato lo stesso Salemme che ha dichiarato di aver deciso di rimettere in scena questa commedia dopo trent’anni dall’ultima volta. “Con un nuovo cast e una nuova regia. Quando Enzo Iacchetti mi chiese di scrivere una commedia per tre attori tra i quali lui stesso, accettai con entusiasmo di inventare una storia con al centro un protagonista dalla testa speciale. Un eroe imprevedibile come Cico, capace di vincere i pregiudizi e le ipocrisie del cosiddetto mondo normale. Cico, nella mia commedia, non ha una precisa patologia mentale, non sono un medico per potermi addentrare in tecnicismi psichiatrici. Cico è soltanto una persona con un equilibrio psicofisico molto molto particolare. É un unicum in un mondo di omologati. Ma, in tutti questi anni, è stato capace di arrivare al cuore di tutti quelli che hanno a cuore il disagio e la diversità dei fragili” ha spiegato l’attore e regista napoletano.
Di Maria ha recitato anche nel film “…e fuori nevica!” dopo che nel 2008 aveva avviato il sodalizio teatrale e cinematografico con Vincenzo Salemme, partecipando in alcuni dei suoi film e commedie. Inoltre nel 2019 ha partecipato in televisione al programma teatrale “Salemme il bello…della diretta!”.
Lo spettacolo della tournèe estiva, scritto, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme, sarà in scena dal 9 luglio fino a settembre in diverse regioni tra cui la Campania.
Scritto nel 1994, narra di tre fratelli alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, che soffre di un disturbo dello spettro autistico e alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Urla “Nevica, nevica!” quando è felice e divora quintali di purea per placare l’ansia. Poi c’è Stefano, il più ordinario dei tre. Ha studiato, si è laureato ma si accontenta di fare l’agente di cambio. Infine Enzo, lo sfaccendato. Andato via di casa a diciotto anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi responsabilità.
Nel cast, oltre a Salemme e Di Maria, anche Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.