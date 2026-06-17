Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 225mila euro assegnato dalla Regione Campania al Distretto Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano, destinato alla realizzazione di progetti strategici per il territorio.

“Siamo estremamente entusiasti per questo importante risultato – afferma la presidente Aquino, membro del Direttivo del Distretto Commerciale –. Il progetto prevede una serie di azioni rivolte in particolare al commercio di prossimità, con attività informative e formative che interesseranno l’intero territorio del Vallo di Diano. Confesercenti ha infatti promosso i centri di assistenza tecnica rivolti all’informazione e all’innovazione delle nostre attività. Un ringraziamento speciale va al Direttivo e al presidente del Distretto De Maio, al presidente e al vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e Antonio Pagliarulo e al coordinatore Vincenzo Quagliano. L’azione di Confesercenti è stata fin dall’inizio improntata alla collaborazione, alla condivisione e al supporto: il risultato ottenuto è il frutto concreto di queste sinergie. Ora inizia la fase operativa, con l’obiettivo di realizzare un progetto capace di incidere positivamente e migliorare diversi contesti del settore commerciale. Ringrazio anche il presidente Confesercenti Provinciale Raffaele Esposito e il direttore Pasquale Giglio per la fiducia riposta in me per la rappresentanza all’interno del D.D.C.“.

Per informazioni e supporto lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 e sul sito www.impresealcentro.it.