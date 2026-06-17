Confesercenti Vallo di Diano esprime soddisfazione per il finanziamento regionale al Distretto del Commercio
Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 225mila euro assegnato dalla Regione Campania al Distretto Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano, destinato alla realizzazione di progetti strategici per il territorio.
“Siamo estremamente entusiasti per questo importante risultato – afferma la presidente Aquino, membro del Direttivo del Distretto Commerciale –. Il progetto prevede una serie di azioni rivolte in particolare al commercio di prossimità, con attività informative e formative che interesseranno l’intero territorio del Vallo di Diano. Confesercenti ha infatti promosso i centri di assistenza tecnica rivolti all’informazione e all’innovazione delle nostre attività. Un ringraziamento speciale va al Direttivo e al presidente del Distretto De Maio, al presidente e al vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano Vittorio Esposito e Antonio Pagliarulo e al coordinatore Vincenzo Quagliano. L’azione di Confesercenti è stata fin dall’inizio improntata alla collaborazione, alla condivisione e al supporto: il risultato ottenuto è il frutto concreto di queste sinergie. Ora inizia la fase operativa, con l’obiettivo di realizzare un progetto capace di incidere positivamente e migliorare diversi contesti del settore commerciale. Ringrazio anche il presidente Confesercenti Provinciale Raffaele Esposito e il direttore Pasquale Giglio per la fiducia riposta in me per la rappresentanza all’interno del D.D.C.“.
Per informazioni e supporto lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è attivo presso la sede di via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 e sul sito www.impresealcentro.it.