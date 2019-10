L’Associazione Monte Pruno Giovani si prepara per un weekend a Barcellona. Adesioni entro il 14 ottobre

Dopo il primo riuscitissimo viaggio a Londra, nuovo appuntamento all’estero per l’Associazione Monte Pruno Giovani.

Sono aperte le adesioni per il viaggio che si terrà nel weekend tra venerdì 8 novembre e domenica 10 novembre a Barcellona. Una nuova opportunità per stare insieme, condividendo momenti di cultura e socialità. Le adesioni sono aperte fino a lunedì 14 ottobre attraverso l’indirizzo giovani@bccmontepruno.it.

Si partirà da Sant’Arsenio a bordo di un autobus delle Autolinee Curcio verso l’aeroporto di Napoli. Il volo è previsto per le ore 22.00 con arrivo a Barcellona alle ore 00.05. La quota di partecipazione, riservata ai membri dell’Associazione Monte Pruno Giovani, è di 350 euro.

“Si tratta della seconda tappa europea – dichiara Antonio Mastrandrea, Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani – organizzata per proseguire nella nostra missione finalizzata allo stare insieme anche in momenti come questo a Barcellona. Cultura, arte e la curiosità di scoprire posti nuovi insieme saranno al centro di un weekend come sempre all’insegna della socialità, dell’associazionismo e della voglia di vivere momenti di svago con un gruppo di amici molto affiatato“.

– Paola Federico –