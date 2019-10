L’Associazione Monte Pruno Giovani dona attrezzature ai SAUT di Bellosguardo e Piaggine

Consegnati ieri mattina dall’Associazione Monte Pruno Giovani alcuni strumenti che verranno messi a disposizione dei SAUT di Bellosguardo e Piaggine. L’attenzione dell’Associazione di giovani della Banca Monte Pruno è ricaduta su due strutture periferiche ma molto importanti per i cittadini delle zone interne degli Alburni e del Cilento.

Sono state donate, infatti, una sterilizzatrice a secco ed un’imbustatrice, oltre ad alcuni kit di ferri chirurgici. Tali strumenti sono stati acquistati grazie a contributi spontanei degli associati nelle raccolte fondi realizzate durante gli eventi dell’Associazione.

Durante la consegna erano presenti, per l’Associazione Monte Pruno Giovani, il Presidente Antonio Mastrandrea ed il Vicepresidente Elio Albanese, il consigliere comunale di Bellosguardo Francesco Scorza ed il medico del presidio di Bellosguardo Donato Muto.

“Un grazie sentito ai nostri associati – hanno commentato a margine della cerimonia Mastrandrea ed Albanese – per aver voluto contribuire a questo progetto che vede interessate strutture sanitarie di forte prossimità per territori lontani da presidi ospedalieri più importanti. Sono gesti che rappresentano al meglio la nostra idea di fare associazionismo, mettendoci cioè a disposizione del territorio e di chi ci chiede supporto ed attenzione. Siamo consapevoli che si tratta di un piccolo gesto, ma sicuri che saranno utili per strutture che svolgono un ruolo unico nei piccoli centri delle zone interne della provincia di Salerno”.

– Chiara Di Miele –