Hanno avuto inizio le celebrazioni in memoria del 110° anniversario della morte di Joe Petrosino.

Ieri l’associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula, con la presenza del presidente Vincenzo Lamanna, del vicepresidente Vincenzo Petrizzo e del consigliere Vincenzo Vegliante, l’associazione Petrosino Sicilia, presieduta da Anna Maria Corradini, e la “Lt Joseph Petrosino in America”, insieme alla delegazione del “New York Police Department”, sono state accolte a Roma, presso il Campidoglio, dal senatore Morra per un ricordo della figura di Joe Petrosino. Presente anche il pronipote Nino Melito Petrosino.

Le delegazioni sono state poi ricevute in Questura dove sono stati illustrati i sistemi di controllo e sicurezza di Roma anche ai poliziotti americani.

“Siamo molto soddisfatti per l’accoglienza ricevuta – hanno dichiarato i soci dell’associazione Internazionale Joe Pterosino di Padula – Abbiamo vissuto un bel momento insieme alle delegazioni che in Sicilia e in America operano per rendere onore a Joe Petrosino. Vogliamo percorrere insieme questo cammino a Padula, Palermo e New York”.

– Annamaria Lotierzo –