Ancora una designazione prestigiosa per l’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Sala Consilina che vedrà la partecipazione del giovane arbitro Ivan Robilotta di Villa d’Agri nel derby di Serie C Reggina-Rende che si giocherà lunedì 4 marzo.

Il match, che si gioca allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria sarà trasmesso in diretta su Rai Sport dalle ore 20,45.

La direzione della partita tra i due importanti team sarà dunque affidata a Robilotta, mentre gli assistenti saranno Riccardo Vitali e Massimo Salvalaglio.

Soddisfazione per l’intera sezione arbitrale di Sala Consilina e per il presidente Gianpiero Cafaro per l’importante ennesima designazione per un componente della sezione valdianese.

– Claudia Monaco –