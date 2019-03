Grande partecipazione a Sanza per il corso di primo soccorso con defibrillatore

Si è tenuto questa mattina, nella sala conferenze del Centro di Educazione Ambientale di Sanza, il corso Bls-d e Pbls-d.

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere delegato alla Sanità e Protezione civile, Antonio Citera, in collaborazione con l’Associazione SApieNZA Onlus e l’Alfis (Associazione libera formazione ed informazione per la salute). La lezione ha permesso l’apprendimento delle tecniche di rianimazione con il defibrillatore semiautomatico, quelle di intervento per soccorrere chi ha perso conoscenza e di coordinare la chiamata dei soccorsi, come valutare ad esempio se ci sono oggetti che ostruiscono le vie respiratorie.

Al termine della giornata è stato rilasciato ai numerosi iscritti l’attestato di partecipazione ed il tesserino di primo soccorso. Al superamento delle prove teorico-pratiche, i partecipanti hanno ricevuto il patentino Bls-d da esecutore valido per due anni.

“Sono molto soddisfatto della collaborazione che i volontari delle due associazioni stanno mettendo in campo per il territorio – ha dichiarato Antonio Citera – Promuovere la salute e la prevenzione è il mio obiettivo principale per tutto il territorio nazionale. In questa occasione voglio ringraziare anche Dario Cirrone, presidente dell’associazione Ansabbio dell’Istituto ortopedico Rizzoli, con cui collaboriamo e che nei giorni scorsi ci ha fatto visita“.

– Chiara Di Miele –