Ladri nell’Istituto Comprensivo di Montecorvino Pugliano nella notte tra domenica e lunedì. Gli ignoti hanno agito nella Primaria di Bivio Pratole riuscendo a portar via 15 PC e 12 monitor.

Per entrare nella scuola hanno forzato una finestra al piano terra dell’edificio e, dopo aver messo le aule a soqquadro, hanno preso il materiale tecnologico e si sono dati alla fuga senza lasciar traccia. Amara la scoperta lunedì mattina per il personale scolastico che ha scoperto il furto.

Non è rimasto altro da fare che allertare i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, i quali hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità della banda.

“Gesti di persone senza speranza e senza futuro, che cercano di rovinare la bellezza della scuola fatta non solo di beni materiali ma soprattutto di benessere emotivo e relazionale – dichiarano amareggiati dall’Istituto -. Togliere questi sussidi è togliere possibilità“.