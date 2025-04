Taglia il braccialetto elettronico facendo scattare l’allarme, intervengono tempestivamente i Carabinieri e viene arrestato.

È quanto successo ad Agropoli, dove un 51enne del luogo, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla sorella, stanco del suono dell’apparecchio elettronico ha deciso di rimuoverlo.

Una volta scattato l’allarme i militari della locale Stazione sono intervenuti per vedere cosa stesse accadendo, soprattutto per assicurarsi che non stesse facendo del male alla vittima, scoprendo così che l’uomo aveva rimosso il dispositivo che gli era stato applicato nei mesi scorsi a seguito della denuncia da parte della sorella, stanca degli atti persecutori e delle continue minacce volte ad ottenere somme di denaro.

Per il 51enne sono dunque scattate le manette e, vista la grave violazione, è stato portato in carcere a Vallo della Lucania così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

