Nella morsa dei ladri la scorsa notte il territorio di Capaccio.

Ignoti sono entrati in azione in via Dei Larici, una zona rurale del comune, dove hanno rubato un Fiat Ducato all’interno di una proprietà privata. Un altro furto, a poca distanza, è stato invece commesso dai danni di un rivenditore di gas.

I ladri sono infatti riusciti a portare via circa 40 bombole contenenti gas prima di dileguarsi facendo perdere le loro tracce. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda che dopo aver rubato il furgone lo abbia utilizzato per portare via le numerose bombole.

Entrambi i furti sono stati denunciati ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, i quali hanno avviato le indagini dovute e attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti in zona tenteranno di risalire agli autori di quanto accaduto.

Sempre in nottata un altro tentativo di furto è stato commesso in via Barizzo Foce Sele, dove i ladri dopo aver caricato su un furgone dei cavi in rame sono rimasti impantanati durante la fuga abbandonando così veicolo e refurtiva.

I militari dell’Arma hanno intensificato i controlli in tutto il territorio cercando così di prevenire i furti e per dare una maggiore risposta di sicurezza ai cittadini ormai preoccupati per la recrudescenza del fenomeno.