Attimi di paura nel pomeriggio a Battipaglia dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dello svincolo autostradale.

Per cause da accertare una Hyundai i20, un’Alfa Romeo 159 e un’Audi A4 si sono scontrate mentre percorrevano la SS18.

Nell’impatto sono rimaste ferite 7 persone, per due delle quali si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, guidati dal Caposquadra Massimo Impembo, per estrarle dalle lamiere. I caschi rossi hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale i feriti dopo le prime cure sul posto. Ad avere la peggio è stata la coppia di coniugi a bordo della Hyundai che è stata trasportata al “Ruggi” di Salerno, condotti invece a Battipaglia ed Eboli gli altri coinvolti.

Al vaglio della Polizia Stradale la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto successo.