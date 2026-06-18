Ladri in azione all’interno del Centro Commerciale Diano di Atena Lucana.

Ignoti hanno preso di mira uno dei negozi e, una volta dentro, hanno agito indisturbati riuscendo ad aprire la cassaforte grazie ad un flex. Poi, preso il bottino, si sono allontanati.

Questa mattina i dipendenti hanno scoperto quanto accaduto e allertato i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina che sono arrivati nel Centro Commerciale per dare il via alle indagini. Le telecamere di videosorveglianza interna saranno utili a tentare di dare un volto a chi ha agito.

L’ammontare del bottino è da quantificare.