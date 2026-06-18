Con l’apertura del plico telematico per la prima prova scritta parte ufficialmente l’esame di Maturità per 527mila maturandi.

Dalle 8.30 gli studenti sono entrati in aula e hanno scelto una delle sette tracce da affrontare per la prima prova scritta, cioè il tema di italiano che vale 20 punti sul voto finale. Sei le ore a disposizione per completare la prova.

E’ Cesare Pavese il protagonista della traccia A1, con un brano tratto da “Passerò per Piazza di Spagna”, una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling. Per la proposta A2 è stato scelto Vitaliano Brancati, con “I Piaceri”. Per il testo argomentativo di tipologia B si trova il brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire” e il brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare fontiere”.

In onore degli 80 anni dalla sua nascita, è stato proposto un testo sull’Assemblea Costituente, tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat. Tra le tracce di tipologia C, di attualità, “Il concetto di fatica” a partire da un brando del libro “Alzarsi all’alba” di Mario Calabresi e “Funziona a meraviglia”, testo di Wenke Husmann.

Quest’anno l’esame di Maturità si svolgerà con una commissione composta da due insegnanti interni, due esterni e un presidente.