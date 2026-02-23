Ladri in un’azienda ad Albanella. Scoperti da un dipendente fuggono con la sua auto
Ladri nella notte ad Albanella, in località Fravita.
Erano in quattro gli ignoti che hanno preso di mira l’azienda del vicesindaco Pasquale Mirarchi. Non si aspettavano, però, di trovarsi faccia a faccia con uno dei dipendenti.
I malfattori vedendosi scoperti si sono dati alla fuga rubando l’auto del dipendente con all’interno il suo iPhone e riuscendo a portare via alcuni attrezzi da lavoro, uno starter per i camion e diverse taniche di gasolio.
Proprio grazie al cellulare lasciato in auto, il proprietario è riuscito a rintracciare l’auto, trovata nel parcheggio di un negozio sportivo a Montecorvino Pugliano e recuperata grazie ai Carabinieri.
Il tutto è stato denunciato ai militari dell’Arma che tenteranno di risalire ai responsabili con le dovute indagini.