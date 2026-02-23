Ladri nella notte ad Albanella, in località Fravita.

Erano in quattro gli ignoti che hanno preso di mira l’azienda del vicesindaco Pasquale Mirarchi. Non si aspettavano, però, di trovarsi faccia a faccia con uno dei dipendenti.

I malfattori vedendosi scoperti si sono dati alla fuga rubando l’auto del dipendente con all’interno il suo iPhone e riuscendo a portare via alcuni attrezzi da lavoro, uno starter per i camion e diverse taniche di gasolio.

Proprio grazie al cellulare lasciato in auto, il proprietario è riuscito a rintracciare l’auto, trovata nel parcheggio di un negozio sportivo a Montecorvino Pugliano e recuperata grazie ai Carabinieri.

Il tutto è stato denunciato ai militari dell’Arma che tenteranno di risalire ai responsabili con le dovute indagini.