Attimi di paura ieri a Capaccio Paestum.

Un 15enne, stando alle prime informazioni, sarebbe stato avvicinato da un’auto con a bordo una coppia, mentre attendeva il pullman davanti al liceo. I due avrebbero poi tentato di farlo salire.

Il giovane si sarebbe insospettito dai loro modi e si sarebbe così rifiutato, generando una reazione piuttosto alterata da parte della coppia. Provvidenziale sarebbe stato l’intervento di una terza persona che avrebbe assistito alla scena.

In seguito, accompagnato dai genitori, lo studente si è recato presso la Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Sulla vicenda indagini anche da parte della Polizia Municipale che con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza cercherà elementi utili.